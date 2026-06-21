AYT Heyecanı: Velilerden Babalar Günü Mesajları ve Unutulmayan Anlar

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) saat 10.15 itibarıyla başladı. Öğrenciler sınıflarda sınavdayken veliler okul bahçeleri ve kaldırımlarda çocuklarını bekledi. Gölgede bekleyen bazı aileler Kur'an-ı Kerim okudu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Bu oturuma 1 milyon 628 bin 200 aday başvuruda bulundu. Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, yakınlarıyla birlikte saatler öncesinden okula geldi. Görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Çocuklarıyla okul önüne gelen veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla okul önünde bulunan parkta beklemeye başladı. Sınav kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilirken, sınav 13.15'te sona erecek.

'BU DÜNYANIN SONU DEĞİL BİR DÖNÜM NOKTASI'

Öğrenci Yaman İmrahor, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Çok çalıştım. Çalışma ne kadar artarsa beklenti de artıyor, heyecan da artıyor ama istiyorum ki ben milletim için kardeşlerim, arkadaşlarım için hayırlısı olsun. Buradan anne babalara seslenmek istiyorum. Lütfen evlatlarınız istediği sonucu elde edemezse onlara kızmayın, üzmeyin onları hep destekleyelim. Bu dünyanın sonu değil bir dönüm noktası. Anne baba demişken başta babam olmak üzere buradan babaların gününü kutluyorum" dedi.

'10 DAKİKA KALA KİMLİĞİNİ UNUTTUĞUNU FARKINA VARDIK'

Fırat İmrahor, "Biz erken gelmemize rağmen son 10 dakika kala burada, oğlumuzu öpüşüp koklaşıp uğurlarken kimliğini unuttuğunu farkına vardık. Orada bir heyecan yaşadık. Kimliği yoktu. Hemen velimiz çözüm masasına bizi yönlendirdi. AK Parti Gençlik Kolları çözüm masasına geldik. E-Devlet'ten karekodlu nüfus kayıt örneği çıkardık ve 4 dakika kala buradan koşarak oğlumuzu uğurladık. O heyecanımız ortadan kalktı. Çünkü yarım saat oldu yaklaşık. Herkese başarılar diliyorum. Oğlum da kendisinin istediği noktayı inşallah kazanır. Velilerimize de sesleniyorum, lütfen hazırlanacak olan, şu anda sınavdan çıkacak olan öğrencilerimiz, sonuç ne olursa olsun kucaklasınlar, ilgili olsunlar. Onlara kötü söz söylemesinler, stresli ortamda bulundurmasınlar. Onlar bizim geleceğimiz. Sonuçları ne olursa olsun, daha iyi olacağını düşünüyorum, bu sene olmasa da. O yüzden buradan böyle bir uyarıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

'YKS'NİN BUGÜNE DENK GELMESİ BİRAZ SIRA DIŞI OLDU'

Fırat İmrahor, "Güzel hissediyorum, oğlum dünden beri söylüyor, "Baba yarın Babalar Günü, ne istiyorsun, senin için ne yapabilirim?" diye. Ben 'Oğlum, sınavını güzel bir şekilde geçir, beraber bir arada olalım, sen mutlu huzurlu ol, en güzel hediye' dedim. Gerçekten öyle. Tüm babalar için de öyle olduğunu düşünüyorum. Bence güzel oldu. YKS'nin bugüne denk gelmesi biraz sıra dışı oldu. Bir de ben böyle bir heyecan yaşadım, benim için unutulmaz bir anı oldu diyebilirim" diye konuştu.

'ONLARA DUALAR EDİYORUZ'

Hasbiye Sağlam, "Çocuklarımızın sınavı güzel geçsin. Onlara dualar ediyoruz. Kur'an'dan okuyoruz. Torunum Zeynep'in için dua okuyorum, içeri girdi. Bütün çocuklara ve torunuma başarılar diliyorum, Allah kolaylıklar versin. Dilerim güzel geçer. Hepsi çok heyecanlı. Torunum da çok heyecanlıydı. Dün güzel geçti, inşallah bugün daha da güzel geçsin. Okumadım ama evlatlarımın, torunlarımın hepsinin de yanındaydım. Hepsi de çok güzel geçti. Rabbim bütün evlatlara nasip etsin. Ben çok mutluyum, onları öyle gördükçe çok mutluyum. Ben onlardan daha çok okumuş kadar hayat üniversitesini okudum diyebilirim" dedi.

'DOĞDUĞU AN ZATEN BANA HEDİYE OLDU'

Murat Akyıldız, "Heyecanlıyız inşallah başarılı olacağına inanıyorum. Bekliyoruz. Doğduğu an zaten bana hediye oldu. Bugün için özel değil. Daha önce geçen hafta gelmiştik zaten. Hazırlık yaptık. Sayısal üzerinde tıp üzerine düşünüyor ama kısmet bakalım" diye konuştu.

'GEÇ KALANLARI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN, BAYAĞI ERKEN GELDİK'

Ebru Yazman, "Biz daha heyecanlıyız zaten çok erken geldik, 3-4 saat önce geldik. O kadar geç kalanları sosyal medyada gördüğümüz için, geç kalmayalım diye bayağı erken geldik. Bekliyoruz. Biz -7.30 civarlarında geldik. Çünkü dün TYT'de geç kalanları çok gördük. Geç kalmayalım diye erken geldik. Çok tercihleri var. Sayısal okudu zaten. Uçak mühendisliği istiyor. Bakalım, göreceğiz. Sonuçları temmuzda açıklanacakmış" dedi.

'ONDAN BİR BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ BEKLİYORUM'

Hüseyin Avcı, "Bugün Babalar Günü, ondan bir Babalar Günü hediyesi bekliyorum. Bu sınavda yeterince başarıyı sağlar, umarım. Çünkü yaklaşık 2-3 yıldır ciddi emek verdi. Bunun karşılığını inşallah alır. Biz öğretmen aileyiz, onun için erkenden geldik, yerimizi aldık. Çocuğumuzu da vaktinde içeriye soktuk. Açıkçası başarı sıralaması önemli ama bir tıp hedefimiz var, kızımız, orada da bir hedefi var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı