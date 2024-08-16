Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, 4 yaşından 22 yaşına kadar toplam 254 bin 500 öğrencinin Yaz Kur'an Kurslarında eğitim aldığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığınca, her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan, çok sayıda çocuk ve gencin eğitim gördüğü Yaz Kur'an Kurslarında bu dönem sona erdi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, 4 yaşından 22 yaşına kadar toplam 254 bin 500 öğrencinin Yaz Kur'an Kurslarında eğitim aldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan, çok sayıda çocuk ve gencin eğitim gördüğü Yaz Kur'an Kurslarında bu dönem sona erdi.

İstanbul'daki kurslara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Coşkun, 1 Temmuz'da başlayan kurs kapsamında, camiler, gençlik merkezleri ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini, talebin fazla olduğu bölgelerde okullarda da sınıflar açıldığını söyledi.

İstanbul'daki kurslara vatandaşların talebinin yoğun olduğunu dile getiren Coşkun, "4 yaşından 22 yaşına kadar toplam 4 bin 300 kursumuzda bu yaz 250 bin gündüzlü öğrencimiz oldu. İki dönem halinde gerçekleştirilen yatılı kurslarımız ise 67 merkezde açıldı ve buralarda da 4 bin 500 öğrencimiz eğitim gördü. 4 bin 300'ü gündüzlü kurslarda olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 hocamız eğitim verdi." ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an Kurslarında Kur'an-ı Kerim dışında müfredatta itikat, ibadet, ahlak ve siyer derslerinin de yer aldığını aktaran Coşkun, ayrıca öğrenciler için birçok sosyal etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğlenerek öğrenme merakı artırdı

Ayşe Coşkun, kurslarda öğrencilerin cami ve merkezleri tanıyıp hocalardan hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları dini ibadetlerle ilgili temel bilgileri almalarının hedeflendiğini belirterek, "Derslerin dışında grup etkinlikleri, atölyeler, sanat çalışmaları gibi ekstra faaliyetlerle öğrenciler kurslarda hem eğlenip hem öğrenerek yaz dönemini değerlendirdi." diye konuştu.

Vatandaşların gündüzlü eğitimlere rağbet ettiğini aktaran Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda faaliyete geçirdiği yaz dönemindeki yatılı kurslara eğilim daha fazla olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Sadece dini dersler dışında, çocuklarımızın, gençlerimizin grup etkinlikleriyle çeşitli faaliyetlerle eğitim yapabilmeleri, ortamın daha eğlenerek öğrenmeye uygun olması da bu ilginin artmasında etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ayşe Coşkun istanbul Çocuk Müftü Cami Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title