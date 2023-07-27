İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanan sokak kavgaları ve trafikteki yumruklaşmalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu, Fatih, Esenler, Şişli gibi ilçelerde gerçekleşen kavgalar, vatandaşların korkuyla izlediği anlara dönüştü. Belediye çalışanlarının müdahalesiyle son bulan kavgalar, film sahnelerini aratmadı.

İstanbul'da yaşanan sokak kavgaları kamerada: Sokaklar boks maçını aratmadı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 15 kişi parkta birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Esenler'de ise taksi şoförü ile araç sürücüsü bir anda yol ortasında yumruklaşmaya başladı. Yaşanan kavgalar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokakta ve trafikte yine sinirler gerildi. Birçok vatandaş kimi zaman yol verme kimi zamanda başka nedenlerle sokakları boks ringine çevirdi.

15 kişi birbirine girdiler

Beyoğlu ve Fatih'te ise 15 kişilik gruplar, bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan kadın ve çocukların korkuyla izlediği kavgayı vatandaşlar ayırdı. Sokağın ortasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokağı ringe çevirdiler

Esenler'de taksi şoförü ile araç sürücüsü araçlarını yol ortasında bırakarak kavga etmeye başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga adeta boks maçlarını aratmadı. Belediye çalışanlarının araya girmesiyle son bulan kavga, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar kavgayı film gibi izledi

Şişli ve Esenler'de ise geç saatlerde sokak ortasında gruplar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sokakta dakikalarca süren kavgaları çevredeki vatandaşlar film gibi izledi. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.