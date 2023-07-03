Şişli'de bir genç, telefonunu unuttuğu arkadaşının evi yerine yanlış dairenin ziline basınca gasp edilmeye çalışıldı. Genç önce bıçaklandı, ardından da silahla vuruldu. Polis olayla ilgili şüpheli bir şahsı ve alt komşuyu gözaltına aldı.

İstanbul'da "yanlış zil" dehşeti: Zili karıştırınca bıçaklanıp silahla vuruldu

Şişli bir genç telefonunu unuttuğu arkadaşının evi yerine yanlış dairenin ziline basınca dehşeti yaşadı

Gasp edilmeye çalışılan genç önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu

Polis olayla ilgili alt komşuyu ve şüpheli bir şahsı gözaltına aldı

İSTANBUL - Şişli Kurtuluş'ta yabancı uyruklu bir genç, arkadaşının evinde unuttuğu cep telefonunu almak için geldiği binada yanlış zile basınca dehşeti yaşadı. Evden çıkan iki şahıs cüzdanını gasp etmek için gencin üstüne atladı. Genç direnince önce bıçaklandı ardından da silahla bacağından vuruldu. Gencin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili Şişli polisi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gencin arkadaşı ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamerun uyruklu N.T.C. unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.'nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.

Gasp edemeyince bıçak ve silahla yaraladılar

Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.'yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.'nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.

"Kendini kenara çekip üç el ateş etti"

Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, "Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağırıldı. Ambulans çağırıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik" dedi.

Şişli polisi şüphelileri yakaladı

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.'nin fotoğrafının N.T.C.'ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.