İstanbul'da 'Vizyon' Karma Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon" Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçılar Ali Omar, Ayşe Eylül Sönmez, Bala Kavlakoğlu, Demet Atay, Evren Gül, Fadıl İnam, Özlem Metinkaya, Salih Alnajar, Sibel Okumuş, Sima Bagherzadeh ve Ümmühan Özgür Yılmaz'ın eserleri bulunuyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Hüseyin Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galeride daha önce kişisel sergiler de yapmış sanatçıları bir araya getiren bir seçkiye imza attıklarını söyledi.

Emiroğlu, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kelimat Sanat Galerisi olarak Üsküdar'da Fıstıkağacı Mahallesi'ndeki yeni mekanımızda sanatseverlerle buluşuyoruz. Yüksek kira talepleri yüzünden mekan değiştirmek zorunda kaldık ama memnunuz. Satış odaklı bir galeri olmadığımız için sanat faaliyetimizi her durumda sürdürmeye, sanatçılarımızla güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Yeni yılda da birbirinden güzel sergilere imza atacağız. Üsküdarlı sanatseverleri sergilerimizi izlemeye bekliyoruz."

Sanatçı Bala Kavlakoğlu ise sergide birbiriyle çelişmeyen ve birbirini tamamlayan eserler olduğuna dikkati çekerek, "Kelimat Sanat çok cesur bir galeri. Uzun süredir bu galeriyle çalışıyorum. Daha önce bu galeri ile solo sergimi de açmıştım. Haftaya da inşallah Ankara'daki Platfrom A'da bir solo sergi açacağım. Tüm Ankaralı sanatseverleri beklerim." ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Aralık'a kadar görülebilecek.