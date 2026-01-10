İstanbul'da 7 İşletmeye Yönelik Narkotik Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 işletmede gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 6 işletmede, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Kaynak: ANKA / Güncel