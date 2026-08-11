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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, Motokurye Şüphelinin Yemek Çantasından Uyuşturucu Çıktı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, Motokurye Şüphelinin Yemek Çantasından Uyuşturucu Çıktı
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İstanbul'da Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı ve uyuşturucuyu yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi. Aramalarda ise 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSTANBUL'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlenmesine karar verildi. 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin motokuryelik yaptığı, uyuşturucuyu ise yemek götürdüğü çantada taşıdığı belirlendi. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 8 kartuş, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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