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İmamoğlu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması 16 Mayıs'ta başlıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasının 16 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda, ülkede HPV kaynaklı kanser vakalarının arttığına vurgu yaparak, 9-26 yaş arası bireylerin aşı için başvuru yapabileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandığını açıkladı.

"SÖZÜMÜ TUTUYORUZ, ÜCRETSİZ HPV AŞISI UYGULAMASINA BAŞLIYORUZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı uygulaması 16 Mayıs'ta başlıyor

UYGULAMA 16 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

İmamoğlu başvuru linkini de sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da 16 Mayıs'ta başlayacak olan ücretsiz HPV aşısı uygulaması için 9-26 yaş arası bireylerden başvuru alınacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (1)

Jon snow:

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