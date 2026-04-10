Polis Teşkilatı 181. Yılını Kutladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bakırköy'deki otelde bando gösterisiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümünü tebrik ederek, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti.

Türk Polis Teşkilatının İstanbul'un emniyeti olduğunu ifade eden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda olduğu gibi emniyette de polis teşkilatımız, son 25 yıldır yapılan yatırımlarla teknolojik altyapıyla birlikte dünyanın sayılı emniyet teşkilatlarından biri oldu. Bunu hayatımızda görüyoruz. Son 7 yıldır İstanbul'umuzda tek bir faili meçhul cinayetimiz yok. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Bunun 60 bine yaklaşan emniyet teşkilatının mensuplarıyla müdüründen bekçisine kadar bir emek, fedakarlık neticesinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un, dünyanın en güvenli şehirlerinin başında geldiğine dikkati çeken Gül, kentte görev yapan polislere teşekkür etti, şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat diledi.

"Şanlı bayrağımızı göğsünde bir onur nişanesi olarak taşıyan Türk Polis Teşkilatıyız"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da milletin asırları aşan köklü devlet geleneğinin mirasçısı olduğunu, ecdadın adaleti, ahlakı ve vicdanı esas alan anlayışla sayısız medeniyet inşa ettiğini söyledi.

Bugün de aynı ruh ve inançla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm mazlum coğrafyalarda ay yıldızlı bayrağın umudun simgesi olduğunu belirten Yıldız, "Bizler de şanlı bayrağımızı göğsünde bir onur nişanesi olarak taşıyan Türk Polis Teşkilatıyız. Hep birlikte teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak fetihle müjdelenen bu şehre hizmet etmek, bizim için büyük bir onurdur. Bir İstanbullu olarak Necip Fazıl'ın dizeleriyle ifade etmek istiyorum: ' İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, İstanbul, İstanbul.' Üstadın ifadesi, hepimizin ortak duygusudur. Bu kadim şehir, medeniyetlerin kalbi, tarihin ta kendisi, geleceğin emanetidir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Türk Polis Teşkilatının 181 yaşında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"181 yıldır milletimize hizmette büyük fedakarlıklar gösteren teşkilatımızın simgesi üniformamız, adanmışlığın, sadakatin ve gerektiğinde şehadetin timsali olmuştur. Tarih boyunca bu millet, Bedir'den Çanakkale'ye imanla direnenlerin, vatan uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin izinden yürümüştür. Elbette bu uğurda şehitler verilmiştir. Bizler, bu şehrin her köşesinde, her caddesinde, her sokağında var olmaya devam edeceğiz çünkü bu şehir, bizim şehrimiz. Biz, İstanbul'un emniyetiyiz."

Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.