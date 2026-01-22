İstanbul'da tarihi eser operasyonunda ele geçirilen 5 binin üzerinde eser sergilendi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 5 bin 88 tarihi eser ve obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasadışı ticareti ve yurt dışına kaçırılmasının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2026 yılı Ocak ayı içerisinde harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 2 ikamet adresi ve bir iş yerine baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Lidyalılardan kalma sikkeler, Neolitik döneme ait terrakotta objeler ve CITES kapsamında olan fildişi ürünlerin de bulunduğu toplam 5 bin 88 tarihi eser ve obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sergiyi yerinde inceledi.

SİKKELERDEN SAVAŞ ALETLERİNE KADAR GENİŞ YELPAZE

Adreslerde yapılan aramalarda, Anadolu tarihinin farklı dönemlerine ışık tutacak binlerce parça bulundu. Ele geçirilenler arasında; 4 bin 518 adet Osmanlı imparatorluğu, Yunan, Roma, Bizans, İlk Türk Beyliklerinden olan (Artuqids) Artuklu Beyliği, Milattan Önce 700-546 tarihlerinde yaşamış olan Lidyalılara, Frigya Uygarlığı'na, Misyalılara, Trakya Krallığı'na ve birçok eski medeniyetlere ait olan sikke grubu, 149 adet Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerinde tartım işlerinde kullanılan dirhem/ağırlık, 113 adet Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli dönemlerine ait Berat/Ferman, Tasdikname ve Şehadetnameler, Neolitik-Kalkolitik ve Erken Tunç Çağına (MÖ 3000'li yıllara dayanan) ait farklı şekil ve ebatlarda; 8 adet ok ucu, 39 adet kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başlarından oluşan pişmiş topraktan (terrakotta) yapılmış objeler, 8 adet el yazması Enam-i şerif/Dua kitabı, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Dönemine tarihlendiği değerlendirilen, kalkan ve miğfer grubu, 19. Yüzyıl Milli Mücadele Döneminde subaylara takdim edilen İstiklal Madalyası ve berati ile birlikte subay kılıcı, matara, dürbün ve fişek grubu, 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Döneminde kullanıldığı değerlendirilen kale tüfekleri olmak üzere toplamda 5 bin 29 adet sikke, eser, obje yer aldı.

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER DE UNUTULMADI

Operasyonda ayrıca, nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme (CITES) kapsamında; ayı postu, Geyik kafatası ve boynuzu, Dağ keçisi kafatası ve boynuzu, Caretta Caretta kabuğundan mamul kalkan biçiminde obje, Fildişinden imal edilen çeşitli boy ve ebatlarda objeler olmak üzere toplamda 59 adet obje muhafıza altına alındı.

MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemler sürerken, ele geçirilen eserlerin İstanbul Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.