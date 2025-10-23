Haberler

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 94 Tutuklama

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 94 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonlar sonucunda suç örgütlerine karışan 165 şüpheli yakalandı, bunlardan 94'ü tutuklandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, organize suçlarla mücadelede kararlılığını vurguladı.

İstanbul'da, son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, son bir ay içerisinde kent genelinde "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "yağma", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı" gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 40 eyleme karıştıkları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 329 silah mekanizması, 89 namlu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 123 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 29'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede operasyonlara ilişkin bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Gazetecilere operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Yıldız, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi, köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.