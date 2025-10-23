İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 94 Tutuklama

İstanbul'da, son bir ayda suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, son bir ay içerisinde kent genelinde "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "yağma", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı" gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 40 eyleme karıştıkları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 329 silah mekanizması, 89 namlu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 123 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 29'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede operasyonlara ilişkin bilgi aldığı personeli tebrik etti.

Gazetecilere operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Yıldız, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi, köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum." dedi.