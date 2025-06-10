İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı: Belirtilen İlçelerde Çalışmalar Başlıyor

(İSTANBUL) – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un farklı ilçelerinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Beykoz, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerinin bazı mahalleleri kesintiden etkilenecek.

İSKİ, İstanbul'un farklı ilçelerinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beykoz, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler ilçelerinin bazı mahalleleri kesintiden etkilenecek. İSKİ'nin açıklamasına göre, Beykoz Paşamandıra Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek atık su kanal çalışması nedeniyle Paşamandıra, Ali Bahadır ve Riva Mahallelerinde, 10 Haziran Salı günü saat 23.00'ten başlayarak 13 Haziran Cuma günü saat 07.00'ye kadar, her gece 23.00 ile 07.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında yapılacak elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları ile Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ve Kocasinan hattındaki kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi kapsamında ise dört ilçede su kesintisi uygulanacak.

"Yarın itibarıyla su kesintisi yaşanacak ilçeler"

Bu kapsamda, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su verilemeyecek mahalleler şöyle:

"Bahçelievler ilçesinde, Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı).

Bağcılar ilçesinde, Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet.

Güngören ilçesinde, Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe.

Esenler ilçesinde, Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

Yetkililer, su kesintilerinin geçici olduğunu ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.