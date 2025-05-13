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İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
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İstanbul, sabah Büyükçekmece açıklarında yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 20.46'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşayan İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Megakentte sabah yaşanan sarsıntının ardından bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

MEGAKENT SABAH DA SALLANDI

Öte yandan bu sabah saat 07.18'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

EKO SİLİVRİDE RAHAT DURMUYORKİ YARIN MAHKEMESİ VAR SAVCILARA BENİM İÇİN ÇÖP DEDİĞİ İÇİN DEVAMLI SİLKELENİYOR BUGÜN RABBİM SİLKELEDİ YARINDA HAKİM VE SAVCILAR SİLKELEYECEK

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Haber Yorumlarıademsakarr:

arkadaşlar herşeyden kaçarsın ölümden kaçamazsın o yüzden panik yapmayın kaderimizde ne varda o olur Allah sonumuzu hayır etsin. deprem olucak mı korkusu yaşamak kötü şalın gitsin o yüzden

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Haber Yorumlarımetin:

Yer Beylikdüzü hiç birşey hissetmedik nurdan öğrendim deprem olduğunu

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