İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul, sabah Büyükçekmece açıklarında yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 20.46'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşayan İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Megakentte sabah yaşanan sarsıntının ardından bir deprem daha meydana geldi.
İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.
MEGAKENT SABAH DA SALLANDI
Öte yandan bu sabah saat 07.18'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.