Birbiriyle husumetli 2 suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen birbirleriyle husumetli 'Taşlar' ve 'Çapkanlar' örgütlerine yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede örgüt liderleri hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Taşlar' ve 'Çapkanlar' suç örgütlerine yönelik iddianameyi tamamladı.
  • İddianamede, örgüt lideri Ramazan Taş ve diğer şüpheliler için 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • Suç örgütlerinin uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ve araç yağmalama gibi faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'un Esenler ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 'Taşlar' ve 'Çapkanlar' isimli suç örgütlerine yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADILAR

Başsavcılıkça yapılan araştırmalarda, örgütün liderliğini 'Ümit' lakaplı Ramazan Taş'ın yaptığı 'Taşlar' silahlı suç örgütünün Esenler başta olmak üzere bir çok ilçede mağdurları alıkoydukları, suçlarda kullanmak üzere araç yağmaladıkları, bu araçlar ile çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mücadele içerisinde oldukları karşı grup olan 'Çapkanlar' isimli suç örgütüyle silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi. 2 örgütün bu eylemleri yaparken de sosyal medyadan canlı yayınladıkları tespit edildi.

İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAR ÇATIŞMASI YAŞANDI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 33 kişi 'müşteki', 2 kişi, 'müşteki şüpheli' ve 31 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne gönderilen rapor da yer aldı. Raporda Taş ailesine bağlı örgüt üyeleri ile Çapkan ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet bulunduğu, bu ailelerin 'Uyuşturucu madde satışı', 'Yasa dışı bahis ve kart kopyalama' gibi olaylardan 'gayriresmi maddi gelir sağlama' suçlarını işledikleri ortaya çıktı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Örgüt lideri sıfatıyla yer alan Ramazan Taş, örgüt yöneticisi olarak belirtilen şüpheliler Yılmaz Taş ve Oktay Taş hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan ayrı ayrı 7'şer yıl 6'şar aydan, 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan şüphelilerin üzerine atılı 'Ateşli silahlar ve bıçakları bulundurma, taşıma ve satın alma' kanunu uyarınca da 2'şer yıldan, 4'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
