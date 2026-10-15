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İstanbul'da şiddetli yağışla baraj doluluk oranı 14 Ekim'de yüzde 45,22'ye çıktı

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İstanbul'da şiddetli yağışla baraj doluluk oranı 14 Ekim'de yüzde 45,22'ye çıktı
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İstanbul'da iki gündür süren şiddetli yağış, barajlardaki doluluk oranını artırdı. İSKİ, pazar günü yüzde 37,90'a kadar düşen doluluk oranının 14 Ekim'de yüzde 45,22'ye yükseldiğini açıkladı.

(İSTANBUL) Hava sıcaklığının 25 derecelere çıktığı pazar günü yüzde 37,90'a kadar düşen barajlardaki doluluk oranı iki gündür süren şiddetli yağışla birlikte ciddi oranda arttı. İski, 14 Ekim'de doluluk oranının yüzde 45,22'ye yükseldiğini açıkladı.

13 Ekim gece yarısı başlayan ve iki gündür aralıklarla devam eden yoğun yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. İBB; İtfaiye, İski, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta, Park ve Bahçeler, İETT, Metro İstanbul ve ilgili bütün birimleri sahada görev yaptı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "8 bin 392 çalışma arkadaşımız, 2 bin 246 araç ve iş makinemizle gece boyunca aralıksız çalıştık. Bu sabah da çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Yağış, barajlarda dolululuk oranını ciddi oranda artırdı. İSKİ'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, hava sıcaklığının 25 derecelere çıktığı pazar günü yüzde 37,90'a kadar düşen barajlardaki doluluk oranı iki gündür süren şiddetli yağışla birlikte ciddi oranda arttı. İSKİ, 14 Ekim'de doluluk oranının yüzde 45,22'ye yükseldiğini açıkladı.

İSKİ: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

İSKİ Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından "İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlara karşı tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz! İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan başkanlığında AKOM'da bir araya gelerek kentimizde etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı yürütülen çalışmaları ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Hemşehrilerimizden kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmalarını, yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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