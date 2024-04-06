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İstanbul'da Semt Pazarında Yankesicilik Yapan Kadınlar Bomba İhbarıyla Yakalandı

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İstanbul'da, semt pazarında yankesicilik yaparken yakalanan ve kurtulmak için "bomba var" diye bağıran 2'si 18 yaşından küçük 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapanların yoğunluk oluşturduğu Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheliler, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Zanlıların, kurtulmak için pazar yerinde "bomba var" diye bağırmasının ardından alışveriş için gelen vatandaşlar panikle çıkış kapılarına doğru yöneldi. Vatandaşların pazar yerinden çıkmaya çalıştıkları sırada küçük çaplı izdiham yaşandı, bazı kişiler yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler M.G. ve İ.P. ile 18 yaşından küçük G.P. ve E.N.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin olay yerinde düşürdüğü bir çantada yapılan aramada ise mutfak eşyaları ve çok sayıda giysi bulundu.

Yaşanan kısa süreli paniğin ardından pazar ortamı normale döndü. Pazarda yaşanan panik anları esnaf ve vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"Yakalanmamak amacıyla esnafa biber gazı sıktılar"

Pazarda esnaflık yapan görgü tanığı, hırsızlık yaparken yakalanan bir kişinin biber gazı sıktığını ve daha sonra "bomba var" diye bağırdığını kaydederek, "Sonra herkes kaçıyor. Biz burada sakinleştirmeye çalıştık ama herkes kaçtı. Sonra yukarıda yakaladılar. Belediye zabıta ekipleri, polis yakaladı. Şu anda problem yok. Herkes alış verişini yapıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara gelen bir grup kadının hırsızlık yaptığını aktararak, "Esnafımız bunları yakalayınca, yakalanmamak amacıyla esnafa biber gazı sıktılar. Yanındaki diğer kişiler de 'Bomba var' paniği yaratarak kaçmaya fırsat arıyor. Bağrışma olunca izdiham oluştu." diye konuştu.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliği, Bakırköy'de kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında "Halk pazarında bomba paniği" şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın, semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının "Pazarda bomba var." şeklinde bağırması sonucu yaşandığının tespit edildiğini aktardı.

"Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür." ifadesine yer verilen açıklamada, emniyet ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlılarının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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