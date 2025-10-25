İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Özellikle Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmur nedeniyle kimi vatandaşlar şemsiyesini açarken kimileri de yağmurdan kaçmak için açık olan mağazalara sığındı. Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü. O anlar bir cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel