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İstanbul'da sağanak Küçükçekmece ve Avcılar'da su birikintisi oluşmasına neden oldu

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İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oldu; caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zorlandı. Küçükçekmece, Avcılar ve Sultangazi'de yollar göle döndü, bodrumlarda su baskını oldu; Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Avcılar'da etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Sultangazi'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaların bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu.

Kaynak: AA
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