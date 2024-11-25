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İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

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İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı belirtildi.

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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıFatih Mert:

Ekrem İmamoğlu durun bakım yapacak sanırım. Almanya’daki sorunları çözüp gelmiş anlaşılan…

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Haber YorumlarıEfe Çatal:

Valiye bak çay demle milletinden korkan kendi sınırlarında milletini koruyamıyan hükümet acizliğini başka nasıl gösterebilir hükümet istifa

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Haber YorumlarıUğraş Demiral:

Mecidiyeköy haci osman metro hatti bir aydir tamir ediliyor millete cok güzel olacak demisti valla 7 . 24 ekremi aniyorlar .mahvetti istanbulu chp ye oy veren biri olarak birdaha alirsin ....oy

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yine de oyumuz reise .

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Haber YorumlarıCevap :

Hay sizin yapacağınız işin.

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Haber YorumlarıK orhan:

Sınırları koruyamayan insanlar metroları kapatıyor.

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Haber YorumlarıAli Kerem:

sibep

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Valilik kararı olduğu halde bazı embesiller hala Ekrem İmamoğlu bahaneler uydurma peşinde.. troll efendiler bu tip yalan ve iftira üretenlerin sahipleri bile sevmez.. izine gelince mutlaka müracaat olmuştur ve kabul görmemiştir.. validen arzım olur.. Beşiktaş kulübünede kayyum atanmasını üst makamlara bildirirseniz seviniriz.

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Haber YorumlarıFurkan Genc:

Ya cok güzel teşekkürler başkanım ????????

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