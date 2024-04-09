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İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili sakin geçiyor

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Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, yoğunluğun azaldığı kentte tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti, sahiller ve parklara akın etti.

Birçok İstanbullunun bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor.

İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlar ile sahiller ve parklara akın etti. ???????

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğleden sonra yoğunluk yaşandı.

Başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Bazı kent sakinleri, sahillerde ve parklarda vakit geçirdi. Buralarda da normal günlere nazaran sakinlik gözlendi.

Baltalimanı'nda sahile inen vatandaşlar, çimlerde ve banklarda otururken, kimileri de bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Sultanahmet İstanbul Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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