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İstanbul'da Polisi Ateş Altına Alan Motosikletli Zanlılar Yakalandı

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Bakırköy'de polisle silahlı çatışmaya giren iki motosikletli şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaparak vurularak yakalandı. Olayda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul Bakırköy'de 2 motosikletli şüpheli, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde silah seslerinin olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde plakasız motosikletle iki kişinin kaçtığını fark etti.

Polisin "dur" ikazına silahla ateş ederek karşılık veren 2 zanlı, Fatih Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli istikametine doğru kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında da polise silahla ateş açmaya devam eden şüpheliler, durdurulmak istenince Fatih ilçesi Balık Barınağı'na yakın bir noktada kaza yaptı.

Bu esnada yine polisle çatışmaya giren zanlılar, vurularak yakalandı.

Mehmet Furkan Y. (17) ile Serkan Z. (20) olduğu öğrenilen şüpheliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlıların üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 boş şarjör ve 24 boş kovan ele geçirildi. Motosiklet, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, açılan ateş sonucu polis aracına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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