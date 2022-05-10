İSTANBUL'DA PLAJLAR PANDEMİSİZ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçilirken, Sarıyer Kilyos'ta yeni sezonu bekleyen plajlardaki hazırlıklar da tüm hızı ile sürüyor. Havaların ısınması ile birlikte hafta sonundan itibaren açılması beklenen plajlarda, hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Plajlarda bulunan tuvalet ve duş alanları gibi ortak kullanım alanları, tatilciler için hazırlandı. Yeni sezonda maskesiz döneme geçilmiş olsa da, plajlarda bulunan iki şezlong arası 60 santimetre, şezlong grupları arasındaki mesafe ise 2 metre kuralına uygun olarak düzenlendi.

"YASAK KALKTI AMA KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"GEÇEN YIL 70 LİRA, BU YIL 100 OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"HAVALAR ISININCA GELECEĞİZ"

Can Adıgüzel ise, "Pandemi döneminde gelemedik, bu sene geliriz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel