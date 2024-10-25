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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkaran 35 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çeşitli eylem hazırlıkları içinde oldukları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi. Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

EYLEM YAPMA ARAYIŞINDAYDILAR

Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren gençlik yapılanması YCWK mensubu oldukları ve il genelinde sokak eylemleri arayışında oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel

istanbul Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Terör Kck PKK

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Yorumlar (2)

Ibrahim Yarbey:

Pazartesi hepsi serbest. Pardon adli kontrollü serbest..

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Hasan Turk:

Heryerde sorun var ullke berbat durumda yag kuyrugundan sikayetci kavim ulkeden.memnun.

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