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İBB soruşturmasında aranan Emrah Bağdatlı telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet, dolandırıcılık ve terör örgütüne yardım operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkıyor. Operasyon kapsamında aranan İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" Emrah Bağdatlı'nın iki hafta önce yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Bağdatlı'nın cep telefonunu evde bıraktığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyon devam ediyor.

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan nikahını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydığı ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın da iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

2 YILDA 60'TAN FAZLA İHALE ALDI

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

İBB soruşturmasında aranan Emrah Bağdatlı telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmişEmrah Bağdatlı

UÇAK BİLETİ ALIP ARAÇLA YURT DIŞINA GİTMİŞ

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.

Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

İBB soruşturmasında aranan Emrah Bağdatlı telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıuemit delibas:

Yahu 7 sene önce başlamasdimi İstanbul’u peşkeş çekmeye her destekçisine bir sahne yaratmadimi eko ? Şimdi sorgu sual kim ne ettiyse cezasını çekecek

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Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Masak raporuna göre pandemi döneminde evden çıkmanın yasak olduğu günlerde, İBB 1388 konser, 1832 çocuk gösterisi ve 930 yetişkin gösterisi düzenlenmiş gibi faturalar keserek ödeme yapmış.

Yorum Beğen378
Yorum Beğenme43
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

VAY OÇOCUKLARI VAY

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

oyhhh. bu ödeme yapılan kişiler de içeri girer o zaman sahte konserden parayı cukkalayan sözde sanatçılar ve fenomenler de tek tek evden alınacak.

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

suçlu olmasa kaçar mı?

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Haber YorumlarıDağıstan:

Baskından iki hafta evvel olacakları biliyorsa faydalanılmalı...

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu işin Sağı Solu yok Türkiye'de mevki sahibi olan herkes ülkeyi soyuyor danışmanlar aracılığı ile, biz fakirlerde ancak yorum yapıyoruz ve birbirimize düşüyoruz, ülkenin özeti bu şekilde.

Yorum Beğen362
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSünan:

Gitmiş değil KAÇMIŞ

Yorum Beğen314
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Tam Sulun Osman...

Yorum Beğen295
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iktidarın yaptıklarının çoğunu onaylamayan biri olarak söylüyorum eğer imamoğlu bilgisi dahilinde iğnenin ucu kadar bile yolsuzluk usülsüzlük hırsızlık rant talan yağma peşkeş yapmış ve bu yaptıkları hiç bir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde ispatlanmışsa cezasını çekmelidir ülkenin selameti iktidar ve muhalefet ayırt etmeksizin yapacakları yolsuzluk usülsüzlüklerin hesabının sorulup cezalandırılmasına bağlıdır bunu ancak hür, bağımsız ve tarafsız yargı sistemi sağlar

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme4
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