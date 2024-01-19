İstanbul'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

İstanbul'da öğrenciler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Vali Gül, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarı yıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin, insanlı uzay misyonu kapsamında ilk Türk astronotu uzaya gönderdiğini hatırlatan Gül, herkesin bundan gurur duyması gerektiğini ifade etti.

Gül, daha sonra öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

"Öğrencilerimize teşekkür ediyorum"

Tören öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Gül, eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle yarıyıl tatiline girildiğini söyledi.

Gül, İstanbul'da yaklaşık 171 bin öğretmenin 7 bin 700 sınıfta 3 milyona yakın öğrenciye eğitim verdiğini belirterek, "Öğretmenlerimize, öğretmenlerimize destek veren velilerimize ve hiç şüphesiz öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci yarı yılda bir öncekinden daha iyi, başarılı, huzurlu bir dönem geçirmiş olacağız. Katkısı olan bütün eğitim paydaşlarına ben tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin okul saatleriyle ilgili sorusu üzerine Gül, sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim yapılan okullarda görülmesi gereken ders saatinin belli olduğunu dile getirdi.

Gül, derslere sabah bir saat geç başlanması durumunda akşam bir saat geç çıkılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla kışın hepinizin bildiği gibi günler kısalınca bu tür sorunlar çıkıyor. Olması gereken tekli eğitime geçmek. Arkamızda gördüğünüz okul gibi çok sayıda okul yapılıyor. İnşallah İstanbul'daki gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımında olan okullar gerekse de hayırseverlerimizle birlikte okullarımızı tamamladığımızda yavrularımız tekli eğitime geçecek. O zaman saatlerin kış saati, yaz saati ya da erken olması, geç olması bu anlamda bir sorun teşkil etmeyecek."

Öte yandan, il genelindeki okullarda 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne sevinci yaşadı.