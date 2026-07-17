Haberler

"Niğde Tanıtım Günleri" değerlendirme toplantısı yapıldı

'Niğde Tanıtım Günleri' değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, 9 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Niğde Tanıtım Günleri'nin değerlendirme toplantısını yaptı. Vali Nedim Akmeşe, organizasyonu 72 bin 266 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, eksikliklerin giderileceğini ve Dağ, Doğa, Dondurma Festivali hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Niğde'de, 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen "Niğde Tanıtım Günleri"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Nedim Akmeşe, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonu 72 bin 266 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Organizasyonun paydaşlarına teşekkür eden Akmeşe, yaklaşık 300 stant görevlisini de başarılarından dolayı tebrik etti.

Organizasyondaki eksikliklerin tespit edilip giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Sizlerle buluşturmaya çalıştığımız hiçbir etkinliği kusursuz olduğu iddiasında olmadık, etkinlik sonrasında yaşadıklarımızdan gerekli dersleri çıkararak tecrübeye dönüştürmeye çalıştık. Dolayısıyla tanıtım günlerinden eksikliklerin ve çıkardığımız derslerin de not edildiğinin bilinmesini isterim. Söz konusu organizasyon 'en organik tanıtım günleri' olarak kayıtlara geçmiştir. Niğde'miz cömertliğini tüm İstanbul'a da göstermiştir. Hazırlıkları devam eden Dağ, Doğa, Dondurma Festivali'ni de yine büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Belediye ve üniversitemizle şehrimizin yöresel lezzetleri ve doğal güzelliklerini bir başka etkinlikte daha tanıtmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise kurumların kentin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Akmeşe, katılımcıların soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında

Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın

Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Ahbap soruşturmasında bomba Haluk Levent itirafı: Dernek hesaplarını bakın ne için kullanmış

Bomba Haluk Levent itirafı: Dernek hesaplarını bakın ne için kullanmış
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı