Nevruz Etkinliklerinde Terör Örgütü Propagandasına Yönelik Operasyon: 26 Gözaltı

İstanbul 'da Nevruz etkinliklerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, İstanbul'da düzenlenen 'Nevruz' etkinliklerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı