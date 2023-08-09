İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim: 44 Bin 563 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaparak 44 bin 563 TL cezai işlem uyguladı. Bağcılar, Esenyurt ve Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimlerde kask kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan cezalar kesildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Bağcılar'da yapılan denetimde motosiklet sürücülerine 44 bin 563 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Bağcılar Atatürk Caddesi'nde saat 22.00'de başlayan denetimde 22 motosiklet sürücüsüne, kask kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan 44 bin 563 lira cezai işlem uygulandı. Eksik evrakları bulunan 22 motor bağlanarak Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Güneşli otoparkına çekildi. Denetimler saat 01.00'e kadar sürdü.

Ceza uygulanan motosiklet sürücüsü Mert Kutlu, "Aracım çekme belgeliydi trafiğe çıktık bir hata ettik, cezasını da yedik. 1 ay önce yine ceza yedim 8 bin lira, şimdi de 4 bin TL kadar yedik. Motor satsam 10 bin lire civarı fiyatı. 20 bin lira ceza yedik yapacak bir şey yok, ödeyeceğiz" dedi.