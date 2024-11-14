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İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

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İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Hergün bir otobüs yanıyor şimdi de metrolar başladı yollarda kalan otobüs sayısı belli değil hanı her şey çok güzel olacaktı ...

Yorum Beğen48
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Haber Yorumlarıumut mergen:

EKREM BAŞKAN NERDESIN AK TROLLER DOLACAK SIMDI BURAYA TATILE GITTI DIYECEKLER

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Haber YorumlarıÜMİT İHSAN TOPAL:

İbb çalışıyor vatandaşın çektiği çileye bak ibb ye kayyum atasınlarda vatandaşın çektiği çile bitsin artık buramıza geldi artık

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıÜMİT İHSAN TOPAL:

İbb ye acil kayyum atansın vatandaşın çektiği çile bitsin artık

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıÜMİT İHSAN TOPAL:

İbb ye ivedikle kayyum atanmalı çok geç olmadan kimseye bir şey olmadan

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Haber YorumlarıOnur Yener:

İstanbul'u yönetemeyen adam Türkiyeyi yönetmeye aday, sonra Erdoğan da ısrarcı olunca kızıyorlar...

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Haber YorumlarıMuhammed Sefa:

bu imamoğlu sadece istanbulu soyuyo metrolar kanalizasyon kokuyo belediyecilik istanbulda sıfır hale geldi bu adama oy moy vermeyin artık

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Haber YorumlarıMutlu Can:

Ak itler gelmiş bile.

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