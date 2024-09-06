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İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

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İstanbul'da Beyoğlu Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüs bilinmeyen sebeple alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Metrobüs güzergahı trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Metrobüs içindeki yolcular dumanların yükselmesi sonrasında can havliyle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Metrobüs seferleri durduruldu. Çevreyi yoğun bir duman kaplarken trafikte aksamalar yaşanıyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevreyi yoğun bir duman kaplarken D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, metrobüsteki yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul İtfaiye Beyoğlu Güncel

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Yorumlar (15)

Ayhan kuğu:

ya bu kaçıncı İstanbul'un yetkilisi yok mu ,ya kaza,ya arıza,ya da yanma kazalarıyla nerdeyse sürekli haberler duyuyoruz ama İstanbul hakediyor bunu

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MARIO MORGAN:

Her şey çok güzel olacak!!

99
35
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eser korkmaz:

eko Paris'te şarap içiyor

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10
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sinan çayırcı:

Yeter be hani liyakatlı olmamakla suçladıklarınız.

35
5
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şaban kocaman:

İmamoğlu nerde tatil yapıyor acaba

26
7
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Vatansever:

Metrobüs bakım işlerini yetkili servis dışında yaptırırsanız olacaklar bu

23
5
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Savas Ozturk:

Yorumlardakilerin Ekrem İmamoğlu korkusu çok belli oluyor :D sadece gülüyorum.

10
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ibrahim sarı:

Durum gerçekten çok içler acısı. Bence valilik veya ulaştırma bakanlığı İstanbul ulaşım hizmetini devralmalı. İbb artık bu işi beceremiyor. Otobüse binenin gideceği yere varma garantisi yok

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KILIÇ ASLAN:

Her gelen eskisini eleştiriyor ama icraata gelince sıfır

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Abuzer Sever:

İstanbul nimet nimet...

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