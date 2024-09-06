İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Metrobüs içindeki yolcular dumanların yükselmesi sonrasında can havliyle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Metrobüs seferleri durduruldu. Çevreyi yoğun bir duman kaplarken trafikte aksamalar yaşanıyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevreyi yoğun bir duman kaplarken D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise bir şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, metrobüsteki yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının klima sistemindeki arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.