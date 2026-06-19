Bakan Tekin: Bilgiden Beceriye Yöneliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle öğrencilere çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve akademik yaklaşımlarla bilgi vermekten beceri kazandırmaya yönelen metodolojiyi tercih ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) işbirliğiyle Bahçelievler Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "baklavacılık atölyesi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşan Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bütün öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Tekin, "Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çocuklarımızın çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve akademik yaklaşımlarla beraber eğitim, öğretim süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Bugün burada bulunmamızın da gerekçesi olduğu haliyle çocuklarımıza bilgi vermekten beceri kazandırmaya yönelen bir pedagojiyi, bir metodolojiyi tercih ettik. Bunu yaparken başka bir şey daha yaptık. Bizi biz yapan, bizi millet olarak bir arada tutan ve ilelebet milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı sağlayacak olan değerlerimizi de çocuklarımıza kazandırmak istedik." dedi.

Modern okulların ana işlevlerinden birisinin eğitim vermek olduğunu belirten Tekin, toplumun değerlerini çocuklara aşılayıp çocuklar arasında milli birliği, beraberliği ve dayanışmayı güçlendirecek bir eğitim vermenin kendilerinin işi olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların toplumsal değerleri benimsemesini amaçladıklarını, bu doğrultuda müfredata değerler eğitimini dahil ettiklerini, ortaokullarda görgü ve nezaket kuralları, liselerde ise adabımuaşeret derslerini uygulamaya koyduklarını anlattı.

Yemek adabı ve yemek kültürünün, kültür aktarımının önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, yemek kültürünün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bu alanda kapsamlı bir literatür oluşturulması gerektiğini, yemeklerin hazırlanışı, kullanılan malzemeler, pişirme ve saklama yöntemleri ile servis biçimlerine ilişkin yeterli kayıt bulunmamasının kültürel yozlaşmaya yol açtığını söyledi.

Anadolu'nun farklı bölgelerinde yüzyıllardır yapılan bazı yemeklerin özgün tariflerinden uzaklaşıldığına dikkati çeken Tekin, bu nedenle geleneksel yemek kültürünün korunması ve doğru şekilde kayıt altına alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Tekin, geleneksel yemek kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak kişilerin özel eğitim alması gerektiğini, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde 7 gastronomi lisesi açılması kararı aldıklarını dile getirdi.

Bunlardan birisinin Sarıyer'de olduğunu hatırlatan Tekin, "İnşallah eylül ayında bütün alanlarıyla beraber hizmete açmış olacağız. Bu okullar bu iki işlevi yerine getirecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen çarşamba, Bakanlık tarafından hazırlanan peynir kitabının tanıtımını Bursa'da gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'deki yaklaşık 500 peynir çeşidinden 88'inin daha önce herhangi bir literatür kaydı bulunmadığını kaydetti.

Söz konusu peynirlerin de kayıt altına alındığını ifade eden Tekin, kitabın gelecek hafta basılarak yayımlanacağını sözlerine ekledi.

"Meslek lisesine giden öğrencilerimize pozitif ayrımcılık"

İstanbul Valisi Davut Gül, meslek liselerinin Türkiye'nin kalkınma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini, zaman içinde sayılarının arttığını ancak 28 Şubat sürecinin etkisiyle güç kaybettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda meslek liselerinin yeniden yaygınlaştığını ifade eden Gül, sanayi ve hizmet sektörlerindeki gelişimle birlikte özel sektörün ihtiyaçlarının da öne çıkması sayesinde meslek liselerinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Vali Gül, kentin her köşesindeki meslek liselerinin öğrencileri beklediğini, sektörün sıklıkla nitelikli personel ve usta ihtiyacını dile getirdiğini, devletin ise meslek liseleri ve atölyeler aracılığıyla bu konuda üzerine düşeni yaptığını anlattı.

Bundan sonraki süreçte sektörün meslek eğitimine daha fazla sahip çıkması gerektiğine işaret eden Gül, velilerin çocuklarını bu alanlara yönlendirmesi ve öğrencilerin de bir meslek sahibi olmanın kendileri için önemli bir kazanım olduğunun farkına varması gerektiğini vurguladı.

Vali Gül, meseleyi yalnızca diplomaya indirgemeden, piyasada karşılığı olan ve bireylerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak işlere yönelmek gerektiğini belirterek, "Biz ne yapıyoruz? Meslek lisesine giden öğrencilerimize pozitif ayrımcılık... İstanbul'umuzda, sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olan bütün meslek lisesi öğrencilerin yüzde 100'üne kantin kartı veriyoruz. Aylık ikişer bin lira para yüklüyoruz. Meslek liselerine de böyle bir hediyemiz oldu." diye konuştu.

Geleceğin baklava ustaları yetiştirilecek

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, daha sonra geleneksel Türk tatlı sanatının yaşatılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sektör-okul işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "baklavacılık atölyesi"ni açılışını gerçekleştirdi.

Kurulan atölyede, geleceğin baklava ustalarının yetiştirilmesi ve geleneksel Türk lezzetlerinin dünya standartlarında üretilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Genç yeteneklerin mesleki becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı atölyenin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de destek vermesi amaçlanıyor.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Tekin, program öncesinde öğrenciler tarafından horon gösterisiyle karşılandı.

Bakan Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.