İstanbul'da M7 Metro Hattı'ndaki çalışma yoğunluğa neden oldu

İSTANBUL'da M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle seferlerde meydana gelen aksama yolcuları etkiledi. Nurtepe-Mecidiyeköy durakları arası seferler İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanırken, yolcuların oluşturduğu yoğunluk uzun kuyruklara neden oldu.

İstanbul'da M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'na kadar düzenleniyor. Metro hattının Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışında artış tespit edildi. Nurtepe-Mecidiyeköy durakları arasında ise İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Bunun üzerine yolcuların sabah saatlerinden itibaren oluşturduğu yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Nurtepe İstasyonu'ndan çıkan yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönlendirilmesiyle duraklarda yoğunluk oluştu. İstasyondaki kuyruk nedeniyle araç trafiği de oluştu.

'BAKIM ONARIM OLDUĞU İÇİN YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Yolculardan Aysun Aslan, "Metroda arıza olduğu için bakım onarım yapılıyormuş. İçeride de zaten yönlendiriyorlar. Onların gösterdiği doğrultuda hareket edip varacağımız yere varıyoruz. Mecidiyeköy'e aktarmayla gidiliyor. Mahmutbey yönüne gidenleri de yine farklı yönde aktarıyorlar. Durak numaralarını söylüyorlar. Şimdi görevli otobüste geldi, gidiyoruz. Bakım onarım olduğu için yapacak bir şey yok" dedi.

'BOŞU BOŞUNA ÇOCUKLA METROYA KADAR YÜRÜDÜK'

Bahar Meral, "Biz Mecidiyeköy'den buraya gelecektik, fakat Mecidiyeköy'de yine bozulmuş. Hiç bilgi de vermemişler. Boşu boşuna çocukla metroya kadar yürüdük. Sonra metronun bozuk olduğunu anlayınca tekrar yukarı çıktık, buraya aktarmayla geri geldik. Otobüsle Mecidiyeköy'den Nurtepe'ye geldik. Şimdi yine Mecidiyeköy'e gitmem gerektiği için yine aktarma yapacağım. Mecidiyeköy'e gidip oradan metroya bineceğim" ifadelerini kullandı.

'YOLCULAR MAĞDUR OLDU'

Yusuf Ömer Solublu, "Metroyu su basmış. Ondan dolayı metro hatlarında sıkıntı varmış. Bu nedenle yolcular mağdur oldu, herkes buraya geldi. Metro o kadar kalabalık değil de sadece burası kalabalık. Akşamları çok kalabalık oluyor. İnsanların kafası karışıyor. Bakalım hayırlısı olsun. Ben de Kağıthane'ye gideceğim, otobüs bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı