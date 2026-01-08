İbb Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci Son Durumu Anka'ya Açıkladı: 90 Kilometre Hıza Ulaşan Lodosu İstanbul'da Yaşadık

Haber: Beril KALELİ-Tuba KARA/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığını açıkladı. Kentteki son durumla ilgili ANKA'ya açıklama yapan Cebeci, "Lodos kıyılarımızda yoğun olarak hissedildi. ve birçok noktamızda gerek çatı uçması, gerek ağaç devrilmesi, gerekse farklı cisimlerin sokaklarda sıkıntı yaratması itibariyle etkisini gördük. Bu manada 346 olaya müdahale ettik bize yansıyan. Özellikle kıyı kesimlerindeki rüzgarın yoğunluğu sebebiyle deniz yükselmeleri söz konusu oldu. Burada da saha şeridindeki yollarda göllenmeler mevcut. Bunlara toplamda 3 bin 927 personelimiz ve bin 865 hareket halindeki araçlarımızda ve ekiplerimizle müdahale ettik" dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp ögle saatlerinde etkisini artıran fırtına ve yağış özellikle Marmara Denizi'ne kıyı ilçelerde hasara yol açtı. Dün kamuoyunu uyaran İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugün de alarm halindeydi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın çalışmaları yakından takip ettiği AKOM'da son durumu ANKA'ya açıklayan İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ergün Cebeci,öğle saatlerinde etkisini artıran fırtınanın saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığını açıkladı. Cebeci şunları söyledi:

"Özellikle bugün itibarıyla İstanbul özelinde lodosun yoğun olacağı, etkin olacağı ve bunun yanında yağmur geçişlerinin olacağı, sağanak yağmurlarla beraber lodosun etkili olacağı duyurusunu yapmıştık. Gün içine baktığımızda belirttiğimiz gibi özellikle güneyden eser lodos kıyılarımızda yoğun olarak hissedildi. ve birçok noktamızda gerek çatı uçması gerek ağaç devrilmesi, gerekse farklı cisimlerin sokaklarda sıkıntı yaratması itibariyle etkisini gördük. Bu manada 346 olaya müdahale ettik bize yansıyan. Özellikle kıyı kesimlerindeki rüzgarın yoğunluğu sebebiyle deniz yükselmeleri söz konusu oldu. Burada da saha şeridindeki yollarda göllenmeler mevcut.

Bunlara toplamda 3 bin 927 personelimiz ve bin 865 hareket halindeki araçlarımızda ve ekiplerimizle müdahale ettik. Şu an itibariyle İstanbul genelinde lodos etkisini kaybetti. Bununla beraber yağışlar da etkisini kaybetti. Ancak, 90 kilometre hıza ulaşan lodosu İstanbul'da yaşadık. Burada özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımız lodos etkisiyle kıyılarda çeşitli sosyal anlamda bazı faaliyetler yapmak istedi. Ancak dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü dalganın ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz. Kendi sağlıkları açısından fotoğraf çekimi, denizde manzarayı izlemek gibi, ihtiyatlı olmalarında fayda var. Şu an için İstanbul genelinde etkisini kaybetti. Herhangi bir sıkıntı ciddi manada yaşamadık.