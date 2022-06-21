İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükada'da "Küçük Ölçekli Balıkçılara Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme Desteği" programı düzenlendi.

Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi'ndeki programda konuşan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar, yüksek potansiyele sahip olan küçük ölçekli balıkçıların daha çok eve balık girmesi için emek ve mücadele vermeye çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir avcılıkla denizlerin korunması gerektiğini belirten Sarıyar, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimize ulaşacaksak küçük ölçekli balıkçılarımızın desteklenmesi çok önemli. İBB olarak, İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Su Ürünleri Kooperatifleri ve küçük ölçekli balıkçılarımızla bir araya geldik. Bir ortak akıl oluşturduk ve İstanbul'da ilk defa 2021'de küçük ölçekli balıkçılarımıza tekne bakım malzemesi desteği sunduk. Destek kapsamında balıkçılarımıza en önemli gider kalemlerinden olan tekne bakımında kullanılan epoksi macun, antifouling boya, beyaz yağlı boya ve balıkçı tulumu verdik. 2021'de toplam 1200 balıkçı teknesine destek olmuştuk. Bu yıl 1297 teknemize kişi başına 1900 TL maliyetine destek vereceğiz."

Etkinliğe, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Coşkuner ve Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı Sevinç Konkuş da katıldı. ???????