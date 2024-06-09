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İstanbul'da Klasik Otomobil Tutkunları Bir Araya Geldi

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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen 'Erken Babalar Günü Buluşması' etkinliği, Tophane'de gerçekleşti. Katılımcılar, birbirinden renkli klasik araçları inceleyip nostaljik fotoğraf çektirdi.

Klasik otomobil tutkunları, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğince (İKOD) düzenlenen "Erken Babalar Günü Buluşması" kapsamında Beyoğlu'nda bir araya geldi.

Tophane'deki Nusretiye Saat Kulesi önündeki etkinliğe İKOD üyeleri, birbirinden renkli klasik araçları ile katıldı. Etkinlikte babalar çocuklarıyla geçmişin en güzel araba modellerini yakından görme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılanlar, 40'dan fazla klasik arabayı inceleyip nostaljik fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Etkinliğe gelen Fikri Yıldırım, kızı ve eşiyle buraya geldiklerini, klasik otomobillere meraklı olduklarını söyledi. Otomobillerin güzel olduğunu dile getiren Yıldırım, "Özellikle bu etkinliği duyunca geldik. Klasik arabalara kızım da çok meraklı. Şu an gezip bakıyoruz. Daha önce böyle bir sergiye gelmemiştim." diye konuştu.

Arkadaşıyla gezmeye geldiğini belirten İran asıllı Zehra Moktedai ise ilk defa klasik arabaları yakından gördüğünü ve hayran kaldığını ifade etti.

1951 model otomobiliyle etkinliğe katılan Sinan Eren, klasik otomobil merakının babasından geldiğini ve bundan keyif aldığını söyledi.

Bir döneme damgasını vuran nostaljik arabaların beğeni topladığı etkinlik akşam saatlerinde sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Babalar Günü İstanbul Tophane Eğitim Yaşam Güncel Haberler

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