İstanbul'da "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi

İstanbul'da 'Kardeş Aileler ile İftar Buluşması' programı düzenlendi
İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Gül, kardeşlik sofrasındaki katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz." dedi.

İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak." diye konuştu.

Vali Gül, iftar öncesi masaları gezerken kimi katılımcıların kendilerinden bazı istekleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz biz hep bir araya geldiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Özetle, sizlerle aramıza asla bir mesafe koymamızı Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor. Sizi kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu hedef doğrultusunda sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz görerek eğitim hayatınız, sağlık hayatınız ve buna benzer ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte gidermeye çalışacağız."

Düzenledikleri iftardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olunca herkese tek tek selam ve sevgilerini ilettiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Son olarak geçmiş yıllarda bayramlarda sizlere birer mektup yazdık. Neydi mektup? Bir çocuk, bir dilek. Projemizin ismi bu. Sizlere bu mektubu yazarak, üç dileğinizi istedik ve bu üç dileğinizden birini yerine getireceğimizi söyledik. Çıkarken arkadaşlarımız size birer mektup verecekler. O mektupta üç dileğinizi hafta içi bize ileteceksiniz ve bu üç dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteğiyle temin edip, sizlere teslim edeceğiz. Şimdiden, dileğiniz kullanılacak bir şey ise güle güle kullanın, gidilecek bir yerse yolunuz açık olsun, yenilecek bir şeyse afiyet olsun."

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
