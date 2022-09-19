İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı Güncel Haberler Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen " Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi. Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geldiği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne aldı. Kemençe ve tulum seslerinin yankılandığı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapıldı. Konser, URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz Niyazi Koyuncu Zeynep Başkan Karadeniz Maçka Güncel Haberler

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