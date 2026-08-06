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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı öncesi karaborsa bilet satan 2 kişi tutuklandı

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İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz maçı öncesinde, gişe fiyatı 3 bin 550 lira olan biletleri 8 bin 500 liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe- Sturm Graz maçı öncesinde karaborsa bilet sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan maç biletlerini 8 bin 500 liraya satmaya çalıştıkları belirlenen E.Y. ile A.A. yakalandı.

Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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