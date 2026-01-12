Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla yeniden etkili olmaya başladı. Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Şile'de kar yağışı devam ediyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla yeniden başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı. Yağış Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Şile'de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

