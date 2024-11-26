Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

İstanbul'da Kanlı Olay: Kuaför Çalışanı Mehmet Salih Özsökük Toprağa Verildi

İstanbul'da Kanlı Olay: Kuaför Çalışanı Mehmet Salih Özsökük Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda intihar eden Bahtiyar Aladağ tarafından öldürülen kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük için cenaze töreni düzenlendi. Özsökük'ün cenazesi, yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

İstanbul'da intihar eden kişinin öldürdüğü kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük'ün cenazesi, Arnavutköy'de toprağa verildi.

Bahtiyar Aladağ'ın önceki gün, annesi, babası, eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayda hayatını kaybeden kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük için Avcılar Kemal Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Özsökük'ün ailesi, taziyeleri kabul etti.

Özsökük'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde 24 Kasım'da, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, dün Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha bulmuştu.

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
img

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi
img

Babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 26 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.