İstanbul'da Kanlı Olay: Kuaför Çalışanı Mehmet Salih Özsökük Toprağa Verildi

İstanbul'da intihar eden kişinin öldürdüğü kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük'ün cenazesi, Arnavutköy'de toprağa verildi.

Bahtiyar Aladağ'ın önceki gün, annesi, babası, eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği olayda hayatını kaybeden kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük için Avcılar Kemal Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Özsökük'ün ailesi, taziyeleri kabul etti.

Özsökük'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde 24 Kasım'da, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, dün Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha bulmuştu.

Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğu tespit edilmişti.