İstanbul'da Kamu Görevlilerine Rüşvet Operasyonu: 16 Tutuklama

İstanbul Beylikdüzü'nde kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kişinin bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "bir bilişim sistemindeki var olan verileri başka bir yere gönderme" ile "rüşvet almak, vermek" suçlarıyla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Beylikdüzü'nde bazı kamu görevlilerinin, düzenleyecekleri raporlar için vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak, yüksek miktarlarda para talep ettikleri, bunları örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Bazı kişileri aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçen şüphelilerin, şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini öne sürerek, şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları, bu yolla çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği belirlenmişti.

Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli İstanbul'da, 1 şüpheli Bursa'da gözaltına alınmış, aramalarda ruhsatsız silah ile yaklaşık 3 bin 500 dolar ele geçirilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.