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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda görev yapan şehit yakını öğretmeni ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit yakını öğretmenler için özel olarak hazırlanan mektup ve hediyeler, il jandarma komutanlıkları aracılığıyla sahiplerine ulaştırıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Okan Gündüz ile bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 29 Ekim 1996'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan jandarma personeli Fikret Gündüz'ün oğlu Okan Gündüz'ün Öğretmenler Günü'nü kutlayan ekipler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mektubunu ve hediyesini takdim etti.

Ziyarette, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İdari İşleri Şube Müdürü Jandarma Üsteğmen Seda Karaman, Orgeneral Çardakcı'nın selamlarını ileterek, "Değerli öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler hem çocuklarımızın geleceğine hem de şehitlerimizin aziz emanetine sahip çıkan, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle hepimize örnek olan çok kıymetli bir öğretmenimizsiniz. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündüz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendisi için büyük bir gurur ve moral kaynağı olduğunu söyledi.

Orgeneral Çardakcı'ya ve jandarma teşkilatına teşekkür eden Gündüz, "Jandarma Genel Komutanlığımız, şehit aileleri olarak zaten sürekli yanımızdalar. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Mutlu olduk, hatırlanmak güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA