İstanbul'da İslam Dünyası ve Latin Amerika Sempozyumu Başladı

İslam dünyası ile Latin Amerika arasındaki bilgi alışverişinin tarihsel ve çağdaş yollarını keşfetmeyi amaçlayan, "3. Uluslararası UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü Sempozyumu" İstanbul'da başladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü, Sharjah Üniversitesi ve Sharjah Uluslararası Arap ve İslam Bilim Tarihi Vakfı (SIFHAMS) işbirliğiyle düzenlenen sempozyum İbn Haldun Üniversitesi'nin Başakşehir yerleşkesinde "Kıtalararası Bilgi Dolaşımı ve Bilimsel Köprüler: İslam Dünyası ve Latin Amerika Arasında Tarihsel Miras ve Yeni İş Birliği Alanları" temasıyla gerçekleştiriliyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, sempozyumda yaptığı konuşmada, "30 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant'ta UNESCO 43. Genel Konferansı'nı yaptık. Bu konferansta ülkemiz açısından, insanlık açısından kararlar alındı. UNESCO tarafından alınan kararla 15 Aralık, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak kutlanacak." dedi.

UNESCO'nun 2. Dünya Savaşı gibi bir savaş yaşanmasın diye kurulduğunu belirten Oğuz, kurumun temel amacının barışı sürdürülebilir kılmak ve savaş ortamını ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Oğuz, UNESCO'nun bilime çok önem verdiğinin altını çizerek, "UNESCO şu ana kadar 150'nin üzerinde ülkede 1000'in üzerinde UNESCO Kürsüsü kurmuştur. Dolayısıyla bu kürsülerde eğitimden bilime, kültürden iletişime kadar her alanda çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bizim ülkemizde de şu ana kadar üniversitelerimizde 19 kürsü bulunuyor. Bütün bunlarla yapılmak istenen uluslararası toplumu bir araya getirerek, istişareler yoluyla gelecek açısından sağlıklı yollar bulma." diye konuştu.

Açılışta konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da sempozyuma ilişkin, "Bugün burada bilginin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu yeniden düşünmek ve dijital çağın dönüştürdüğü bilim dünyasında ortak bir yön tayin etmek üzere buluştuk. Bu sempozyum, farklı coğrafyaları, disiplinleri ve hafızaları aynı masaya davet eden, yeni bilimsel köprüler kurma iradesinin kararlı bir ifadesidir." şeklinde konuştu.

Bilginin insanlığın ortak mirası olduğunu söyleyen Yılmaz, "Farklı kültürlerin, şehirlerin, dillerin ve zamanların bir aradalığında gelişir. Basra'dan Kurtuba'ya, Şam'dan Mexico City'ye uzanan geniş medeniyet hattı, sessiz, derin ve belirleyici katkılarla bugünün bilimsel altyapısını inşa etmiştir." diye konuştu.

Bilimsel ekosistemin en güçlü aktörlerinin gençler olduğunu özellikle vurgulamak istediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bilime erişimleri, araştırma kapasiteleri, uluslararası tartışmalara katılma imkanları güçlendirildiği ölçüde ülkelerin ufku genişler, toplumların dönüşüm kapasitesi artar. TÜRGEV olarak genç kızlarımızı bilimin, kültürün ve uluslararası akademik ağların öznesi haline getirme çabamız bu anlayışın bir ürünüdür. Sempozyumun, bu minvalde yeni kapılar aralayacağına, genç araştırmacılarımıza ilham vereceğine ve kıtalar arasındaki bilimsel köprüleri daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise dünyanın kaosun, belirsizliğin ve küçük küçük parçalar halinde görülen savaşlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Barışa giden yolun insanların birbirini anlamasından geçtiğini aktaran Arkan, "Biz birbirimizi anladığımızda geleceği beraber inşa edebileceğimizi ve günümüz dünyasının sorunlarını rahatlıkla çözebileceğimizi görüyoruz. Bugün Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika arasındaki işbirlikleri üç gün boyunca tartışılacak. Dolayısıyla da bu sempozyumun ülkelerimiz arasında, üniversitelerimiz arasında, kalplerimiz ve insanlar arasında kardeşlik köprüsü olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında üç gün boyunca "Sömürgecilikten Arınmış Bilimsel Köprüler", "Çağdaş İş Birliği Platformları", "Dijital Bilgi Kavşakları", "Küresel Güney'in Bilgi Altyapıları", "İslam Dünyası-Latin Amerika Etkileşimleri" ve "Bilimsel Miras ve Kozmolojik Yaklaşımlar" başlıklarında altı tematik panel gerçekleştirilecek.

Sempozyum 28 Kasım Cuma gününe kadar panellerle devam edecek.