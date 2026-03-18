Sultanahmet'te 'İnançsal ve Kültürel Mirasımız' programı düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ile Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Müdürlüğü tarafından "Şehirde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "İnançsal ve Kültürel Mirasımız" programı düzenlendi.

Sultanahmet'te bulunan Sıbyan Mektebi'nde gerçekleştirilen programın konukları, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osmay Güre ve müzisyen Serdar Coşgun oldu.

Etkinlikte konuşan Güre, ilahi ve nefeslerin anlam ve önemine dikkati çekerek, "Bu ilahilerin burada söylenmesi elbette önemli. En az bunun kadar önemli bir diğer husus da zikredilen ilahi ve nefeslerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesidir. Bir gelenek ve kültür ancak böyle devam edebilir. Burada seslendirilen eserler, bizlere bırakılan önemli bir kültürel miras anlamına geliyor. Bu kültürel miras birlikteliğimiz için çok kıymetli bir anlama sahiptir. Burada yaptığımız iş bir kılavuzluktur." dedi.

Serdar Coşgun ise etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İcra edilen eserler aslında bizlere aşkı anlatıyor. Mecazı aşktan geçerek, gerçek aşka ulaşmayı söze döküyor. İçinde yaşadığımız dünyadaki sıkıntılar ve kültürel yozlaşmanın temel sebebi aşkın yitirilmesidir. Beden yemekten ruh ise kulaktan beslenir. Kulağımıza doğduğumuzda ezan okunmasının sebebi de budur. Bizler ruhun ölümsüzlüğüne inanıyoruz ve amacımız o ruhu beslemektir." ifadelerini kullandı.

"En önemli görevimiz, bu nefesleri bizden sonrakilere aktarmaktır"

Coşgun, dünyanın bir kargaşa ve savaş hali içinde olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki yozlaşmanın en büyük nedeni kulaktan alınan sevgi, aşk, ahlak gibi değerlerin artık alınamıyor olmasıdır. Zikrettiğimiz eserler bu değerlerin bizlere ulaşan halleridir. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. En önemli görevimiz, bu nefesleri bizden sonrakilere aktarmaktır. Bu hepimiz için bir amaç olmalıdır. Dünyadaki sıkıntıların giderilmesine en önemli katkı bu olacaktır."

Etkinlikte Serdar Coşgun'a kemanda Ali Duyarlar, kanunda Erman Hallaçoğlu, gitarda ise Can Doktor eşlik etti.

Programda Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyleydi", Ahmet Hakkı Turabi'nin "Sevdim Seni Mabuduma", Seyyid Nesimi'nin "Şifa İstemem" ve "Kime Ne", Hacı Bayram Veli'in "Ne Oldu Bu Gönlüm", Hilmi Dedebaba'nın "Aynayı Tuttum Yüzüme" ve Aşık Veysel'in "Kara Toprak" eseriyle çeşitli ilahi, nefes ve deyişler seslendirildi.