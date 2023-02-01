İstanbul'da Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Hollanda ve İngiltere'nin ardından Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Öte yandan bugün için planlanan vize ve pasaport randevuları da iptal edildi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."

BRİTANYA DA BENZER UYARIDA BULUNDU

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazıldı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."