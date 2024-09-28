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İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek
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İstanbul Valiliği, megakentte yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini açıkladı. Soğuk havanın perşembe günü bölgeyi terk etmesi beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen, "1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir." uyarısında bulundu.

İstanbul'da sıcaklıklar yarın akşamdan itibaren 8 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava perşembe gününe kadar megakentte etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ani sıcaklık düşüşünün sıradan bir hava olayı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Marmara'da bugün yarın 30 derece ve üzerinde olan sıcaklıklar Pazartesi 20 dereceye kadar düşecek. 1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir. İzmir bugün 30, pazartesi 24 derece. Önümüzdeki hafta soğuma doğuya kayacak, hafta sonu batıda tekrar ortalamaya yükselecek."

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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Yorumlar (6)

Kenan Tepretoğlu:

düşsün ya yanıyoruz, yeter artık, düşsün de çıkmasın bir daha hazirana dek :)

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sezgin kaçar:

Allah'ın işine karışmayın

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KAAN TOSUNOV:

1990 - 2015 li seneler 1 gunde lodostan hava sicakligi kocaelide 23 derece dusuyordu da , simdi mi 10 derece normal degil diyorsunuz , bir gidin Allah askina , nasil okudunuz da meteroloji muhendisi oldunuz anlamiyorum.

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Everlasting Echo:

Normalde yazı severim. Sırf sivrisinekler yüzünden nefret ettim.

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Dağıstan:

Bir günde on derece birden sıcaklık düşüşü , sıradan bir hava olayı değildir, deniyor . Nedir peki , açıklayın da öğrenebilsek..

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