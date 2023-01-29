İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli yerler

İBB Hava Kalite Ölçüm istasyonu verileri açıklandı. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonu verileri açıklandı. 2021 yılında ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 iken 2022 yılında 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 9 arttı.

HAVA KİRLİLİK ORANI 25 YERDE ARTTI

İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA AZALDIĞI YERLER

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu: