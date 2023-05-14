İstanbul'da hasta seçmenler nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülüyor

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere götürülüyor.

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere götürülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların yardımına koştu.

Kadıköy'de yaşayan ve bel rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki Kadriye Tezcan, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak ambulansla oy vereceği okula götürüldü.

Bostancı Atatürk Ortaokulu'ndaki sandığının bulunduğu kata taşınan Tezcan, vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra ekiplerce yine evine bırakıldı.

Tezcan, basın mensuplarına, sağlık ekiplerinin sunduğu hizmetten memnun kaldığını belirtti.

Ekiptekilere teşekkür eden Tezcan, "Eşim benden kötüydü, onu alamadık. İnşallah seçimler bizim için hayırlı uğurlu olur." dedi.

Tezcan'ın refakatçisi olarak ambulansla okula gelen kızı Engin Denizyıldız, "Kara kara nasıl yapacağız diye düşünüyorduk. 112'yi aradık. Sağ olsunlar, geldiler, annemi aldılar. Şimdi oy kullanmak için götürüyoruz." diye konuştu.

"Çağrılardan kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecekler belirleniyor"

Anadolu Yakası 112 Başhekim Yardımcısı Tuğçe Güney Yahyaoğlu, vatandaşların en doğal hakkı olan oy verme işlemleri için görev başında olduklarını söyledi.

Yahyaoğlu, normal acil sağlık hizmetlerini de aksatmamak adına söz konusu ekipleri Başhekimlik bünyesinde oluşturdukları ek destek ekipleriyle sağlayacaklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hasdal'da bulunan 112 Çağrı Merkezi'ne şu anda gelen çağrıları değerlendiriyoruz. Değerlendirdiğimiz çağrılardan kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşlarımız belirleniyor. Acil Çağrı Merkezi tarafından bize adresleri veriliyor ve uygun olan ekiplerimizi bölgeye yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızı da oy kullanacakları okullara taşıyor, oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine götürüyoruz."