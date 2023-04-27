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Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

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İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler:

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Küçükçekmece Halkalı İtfaiye Güncel Haberler

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