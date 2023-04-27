Küçükçekmece'de halı imalathanesinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.