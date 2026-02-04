Küçükçekmece'de "Köklerden Göklere" temasıyla "Drone Futbolu Yarışması" düzenlendi

Ülkenin köklü havacılık mirasını geleceğe taşıyacak gençler yetiştirmek, bilimsel düşünme ve teknoloji üretme kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Festivali (İMFEST) kapsamında "Drone Futbolu Yarışması" yapıldı.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde "Köklerden Göklere" temasıyla düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festival kapsamında düzenlenen "Drone Futbolu Yarışması"na, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler katıldı. Teknolojiyi, takım çalışmasını ve havacılık sporlarını deneyimleyen öğrenciler, yaptıkları dronlarla yarıştı.

Festivalin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, yarışmanın amacının gençleri havacılık sektörüyle buluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havacılıkla ilgili gençlerimizin dikkatlerini çekmek, başarılarını artırmak ve havacılıkla ilgili diğer yarışmalara hazırlıklarını yapabilmeleri için bir festival düzenledik. Bu festivalin içerisinde Kağıt Uçak Yarışması, Tasarla Geliştir Robot Yarışması ve Drone Futbolu Yarışması var. Havacılıkla ilgili tüm etkinliklerle, inşallah bu festival altında ve diğer festivallerle beraber 'Köklerden Göklere' sloganı ve projesi kapsamında gençlerimizi buluşturmaya çalışıyoruz."

Aydın, İstanbul'dan "Drone Futbolu Yarışması"na 107, "Tasarla Geliştir Robot Yarışması"na da 28 okulun katıldığını bildirdi.

Yarın da devam edecek festival kapsamında, 6 ve 7 Şubat'ta "Tasarla Geliştir Robot Yarışması", 27 Şubat'ta da "Kağıt Uçak Yarışması" yapılacak.

Etkinlikte, gençlerin hem geçmişten aldıkları ilhamı hem de geleceğe dair teknoloji vizyonunu birleştirmeleri hedefleniyor.